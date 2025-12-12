SPI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Roche-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Roche-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 265,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,377 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Roche-Papiers auf 328,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,54 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,54 Prozent.

Roche markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 264,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at