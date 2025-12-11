Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
11.12.2025 10:03:31
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schindler-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Schindler-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 246,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Schindler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,054 Schindler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Schindler-Aktie auf 286,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 162,55 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,25 Prozent.
Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 30,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
