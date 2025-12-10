SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 10.12.2022 wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4 860,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 2,058 Schweizerische Nationalbank-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Schweizerische Nationalbank-Anteile wären am 09.12.2025 7 674,90 CHF wert, da der Schlussstand 3 730,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 23,25 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Schweizerische Nationalbank bezifferte sich zuletzt auf 368,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at