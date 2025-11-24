SGS Aktie
SPI-Wert SGS SA-Aktie: Hätte sich ein SGS SA-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet?
Heute vor 3 Jahren wurde das SGS SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 90,84 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,101 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,30 CHF, da sich der Wert einer SGS SA-Aktie am 21.11.2025 auf 90,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,70 Prozent.
Der SGS SA-Wert an der Börse wurde auf 17,45 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
