SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SHL Telemedicine-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die SHL Telemedicine-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SHL Telemedicine-Papier bei 11,10 CHF. Bei einem SHL Telemedicine-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 900,901 SHL Telemedicine-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 819,82 CHF, da sich der Wert einer SHL Telemedicine-Aktie am 27.03.2024 auf 5,35 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -51,80 Prozent.

Zuletzt verbuchte SHL Telemedicine einen Börsenwert von 88,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at