SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|Lukratives SIG Group-Investment?
|
11.12.2025 10:03:31
SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 11.12.2020 wurde die SIG Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,56 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die SIG Group-Aktie investierten, hätten nun 51,125 Anteile im Besitz. Die gehaltenen SIG Group-Papiere wären am 10.12.2025 488,24 CHF wert, da der Schlussstand 9,55 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 51,18 Prozent.
Am Markt war SIG Group jüngst 3,66 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SIG Groupmehr Analysen
