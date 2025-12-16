TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|Frühe Investition
|
16.12.2025 10:03:58
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TX Group von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der TX Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die TX Group-Aktie an diesem Tag 173,80 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,575 TX Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,36 CHF, da sich der Wert eines TX Group-Anteils am 15.12.2025 auf 164,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,64 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von TX Group bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|TX Group
|172,20
|-0,58%
