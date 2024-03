SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in V-Zug von vor einem Jahr angefallen

Die V-Zug-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das V-Zug-Papier bei 92,30 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 108,342 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 338,03 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Papiers am 08.03.2024 auf 58,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,62 Prozent verringert.

Der V-Zug-Börsengang fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Die V-Zug-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at