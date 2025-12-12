Vontobel Aktie
12.12.2025 10:03:58
SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vontobel-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 12.12.2022 wurde das Vontobel-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58,60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Vontobel-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,706 Vontobel-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,27 CHF, da sich der Wert einer Vontobel-Aktie am 11.12.2025 auf 61,10 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,27 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Vontobel betrug jüngst 3,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
