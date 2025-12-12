Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Warteck Invest-Investment im Blick
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Warteck Invest-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2 300,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,043 Warteck Invest-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 1 930,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,91 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 16,09 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Warteck Invest eine Börsenbewertung in Höhe von 597,03 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
