SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zehnder A von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Zehnder A-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zehnder A-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Zehnder A-Papier letztlich bei 72,40 CHF. Bei einem Zehnder A-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 138,122 Zehnder A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 279,01 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 01.07.2024 auf 52,70 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 7 279,01 CHF entspricht einer negativen Performance von 27,21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Zehnder A eine Börsenbewertung in Höhe von 562,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at