SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zwahlen et Mayr SA von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Zwahlen et Mayr SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Zwahlen et Mayr SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Zwahlen et Mayr SA-Papier bei 250,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,400 Zwahlen et Mayr SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 54,80 CHF, da sich der Wert eines Zwahlen et Mayr SA-Anteils am 22.01.2024 auf 137,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 45,20 Prozent.

Der Börsenwert von Zwahlen et Mayr SA belief sich zuletzt auf 9,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at