Stabiler Handel: CAC 40 beginnt die Sitzung kaum verändert

Das macht das Börsenbarometer in Paris.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 7 034,06 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,184 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,138 Prozent stärker bei 7 043,88 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 034,16 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 034,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 047,31 Punkten.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,455 Prozent. Vor einem Monat, am 09.10.2023, lag der CAC 40 noch bei 7 021,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 322,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, betrug der CAC 40-Kurs 6 430,57 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 6,66 Prozent nach oben. Bei 7 581,26 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. 6 518,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Crédit Agricole-Aktie aufweisen. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 348,339 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,47 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at