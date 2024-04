Stabiler Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags

Am Nachmittag halten sich die Anleger in London zurück.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 15:41 Uhr 0,00 Prozent auf 7 848,29 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,476 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 847,99 Punkten in den Handel, nach 7 847,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 7 898,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 845,89 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,84 Prozent. Vor einem Monat, am 18.03.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 722,55 Punkten berechnet. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, bei 7 459,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 909,44 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,64 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 044,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit easyJet (+ 2,82 Prozent auf 5,33 GBP), Prudential (+ 2,37 Prozent auf 7,09 GBP), Standard Chartered (+ 1,87) Prozent auf 6,55 GBP), Beazley (+ 1,69 Prozent auf 6,63 GBP) und National Grid (+ 1,58 Prozent auf 10,29 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Rentokil Initial (-6,67 Prozent auf 4,17 GBP), BAE Systems (-3,52 Prozent auf 12,74 GBP), Ocado Group (-3,10 Prozent auf 3,37 GBP), Experian (-2,68 Prozent auf 31,93 GBP) und Unite Group (-2,56 Prozent auf 9,15 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 32 293 694 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212,276 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

