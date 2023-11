Stabiler Handel: SMI startet kaum verändert

Wie bereits am Vortag richtet sich der SMI auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag springt der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,00 Prozent auf 10 590,65 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,174 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,150 Prozent höher bei 10 606,29 Punkten in den Handel, nach 10 590,39 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 10 590,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 607,23 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 900,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2023, wurde der SMI auf 11 110,11 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 999,59 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 3,53 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 0,76 Prozent auf 105,40 CHF), Sonova (+ 0,31 Prozent auf 226,70 CHF), Sika (+ 0,22 Prozent auf 227,90 CHF), Lonza (+ 0,21 Prozent auf 336,30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,18 Prozent auf 32,59 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil UBS (-1,33 Prozent auf 21,58 CHF), Givaudan (-0,75 Prozent auf 3 159,00 CHF), Swiss Re (-0,60 Prozent auf 98,60 CHF), Logitech (-0,49 Prozent auf 73,76 CHF) und Partners Group (-0,19 Prozent auf 1 053,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 275 356 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 266,506 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,78 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at