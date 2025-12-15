Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
|Ab Mitte Januar
|
15.12.2025 20:26:38
Stabilus-Aktie freundlich: Neues Aktien-Rückkaufprogramm kommt bald
Stabilus kündigte am Montagabend an, dafür bis zu 20 Millionen Euro ausgeben zu wollen. Das Programm soll Mitte Januar starten und längstens ein Jahr laufen. Beim derzeitigen Kursniveau entspreche dies rund vier Prozent des Grundkapitals. Die Koblenzer hatten jüngst mit einem schwachen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr und mit einer deutlichen Dividendenkürzung enttäuscht.
Die Aktie zieht am Montag nach Ende des XETRA-Haupthandels zeitweise um 0,99 Prozent auf 20,85 Euro an. Im laufenden Jahr hat das Papier im Haupthandel bisher rund ein Drittel an Wert eingebüßt.
/men/zb
KOBLENZ (dpa-AFX)
Bildquelle: Stabilus
