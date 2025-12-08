Stabilus Aktie

19,04EUR -1,66EUR -8,02%
Stabilus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8

08.12.2025 16:21:59

Stabilus SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die im November kommunizierten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtiger sei daher der Ausblick und der habe enttäuscht. Der Gasdruckfeder-Hersteller blicke vorsichtig voraus wegen Marktunsicherheiten./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
Unternehmen:
Stabilus SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,42 € 		Abst. Kursziel*:
126,57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
131,09%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

