Stabilus Aktie
|19,16EUR
|-1,54EUR
|-7,44%
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
Stabilus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Resultaten für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Fokus des Auto- und Industriezulieferers liege auf der Kostenseite, da die Umsatzunsicherheiten zunähmen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Overweight
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19,92 €
|
Abst. Kursziel*:
85,74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93,11%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
