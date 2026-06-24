Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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24.06.2026 14:01:22
Star Fox on Switch 2, Reviewed: Nintendo's Remake Nostalgia Works. Is It a Trend?
Nintendo's remake also raises the question, with Ocarina of Time next on deck: is this the future of how we'll endlessly revisit all our games?Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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