Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
23.11.2025 20:35:14
Starbucks to Burger King: US brands rethink China strategy
US multinationals are increasingly aiming to derisk from China amid souring trade ties. Complaints about red tape and favoritism mask a harsher truth: China's market is brutally competitive and local rivals are winning.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
