Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsschluss gewann der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,64 Prozent auf 4 805,32 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,000 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,195 Prozent auf 4 736,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 727,60 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 809,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 727,63 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 983,11 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 15.05.2024, mit 5 100,90 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 288,57 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,48 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 4,23 Prozent auf 31,66 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,82 Prozent auf 37,50 EUR), Stellantis (+ 2,40 Prozent auf 14,43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,27 Prozent auf 59,59 EUR) und BASF (+ 2,23 Prozent auf 42,13 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Eni (-0,35 Prozent auf 14,36 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,20 Prozent auf 25,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,24 Prozent auf 3,49 EUR), Enel (+ 0,25 Prozent auf 6,52 EUR) und adidas (+ 0,55 Prozent auf 218,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5 158 031 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 316,811 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,24 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 9,62 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

