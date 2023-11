Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich

Am Abend herrschte in Europa ein ruhiger Handel.

Am Montag schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 3 944,27 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,072 Prozent auf 3 940,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 943,28 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 930,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 948,44 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 20.10.2023, bei 3 823,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 3 885,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, wurde der STOXX 50 mit 3 707,38 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 7,02 Prozent. Bei 4 089,95 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,97 Prozent auf 139,92 EUR), Rio Tinto (+ 1,25 Prozent auf 55,14 GBP), Richemont (+ 1,07 Prozent auf 113,80 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,04 Prozent auf 40,94 EUR) und Enel (+ 0,92 Prozent auf 6,47 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Bayer (-17,96 Prozent auf 34,01 EUR), AstraZeneca (-1,50 Prozent auf 101,06 GBP), Reckitt Benckiser (-1,26 Prozent auf 53,28 GBP), Unilever (-1,05 Prozent auf 37,76 GBP) und Nestlé (-0,71 Prozent auf 98,29 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 37 382 007 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 415,442 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,57 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at