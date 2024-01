Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in Europa morgens.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,01 Prozent stärker bei 4 074,17 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,101 Prozent auf 4 077,86 Punkte an der Kurstafel, nach 4 073,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 084,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 074,17 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Stand von 4 078,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 818,02 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, lag der STOXX 50 noch bei 3 881,29 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,435 Prozent nach unten. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 124,90 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 1,82 Prozent auf 53,84 GBP), BP (+ 1,33 Prozent auf 4,52 GBP), Glencore (+ 1,33 Prozent auf 4,03 GBP), Richemont (+ 0,93 Prozent auf 118,75 CHF) und BASF (+ 0,93 Prozent auf 43,22 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen SAP SE (-0,72 Prozent auf 149,26 EUR), Novartis (-0,30 Prozent auf 94,12 CHF), National Grid (-0,29 Prozent auf 10,28 GBP), Diageo (-0,28 Prozent auf 26,93 GBP) und Nestlé (-0,26 Prozent auf 97,24 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 982 773 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 438,030 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 5,04 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at