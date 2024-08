Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

Der LUS-DAX schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 17 894,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 17 824,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 922,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 714,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 772,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 928,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,87 Prozent nach oben. 18 888,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Hannover Rück (+ 2,29 Prozent auf 236,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,90 Prozent auf 558,00 EUR), adidas (+ 1,83 Prozent auf 217,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,78 Prozent auf 445,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,44 Prozent auf 58,27 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen RWE (-5,70 Prozent auf 30,45 EUR), EON SE (-2,91 Prozent auf 12,03 EUR), Zalando (-2,05 Prozent auf 22,41 EUR), Brenntag SE (-1,37 Prozent auf 63,22 EUR) und Sartorius vz (-0,68 Prozent auf 235,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 527 182 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 220,818 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 9,11 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

