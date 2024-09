Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittag fester

Kaum verändert zeigt sich der MDAX am dritten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,08 Prozent auf 25 802,59 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 248,792 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 25 786,09 Punkte an der Kurstafel, nach 25 781,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 702,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 826,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 24 812,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 589,93 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2023, den Wert von 26 915,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 sank der Index bereits um 3,86 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell TRATON (+ 1,91 Prozent auf 29,35 EUR), Nordex (+ 1,68 Prozent auf 15,14 EUR), HENSOLDT (+ 1,50 Prozent auf 28,50 EUR), Aurubis (+ 1,37 Prozent auf 70,10 EUR) und HELLA GmbH (+ 1,25 Prozent auf 89,30 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-1,85 Prozent auf 58,45 EUR), EVOTEC SE (-1,70 Prozent auf 6,38 EUR), HelloFresh (-1,37 Prozent auf 8,52 EUR), Gerresheimer (-0,87 Prozent auf 102,30 EUR) und WACKER CHEMIE (-0,80 Prozent auf 81,64 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 152 849 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 19,767 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,37 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at