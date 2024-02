Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert letztendlich

Am Mittwoch verbuchte der SDAX via XETRA zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,94 Prozent auf 13 836,16 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 113,326 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,279 Prozent leichter bei 13 669,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 707,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 13 669,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 859,16 Zähler.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,745 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Wert von 13 558,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, wies der SDAX 13 253,54 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 354,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,108 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 11,31 Prozent auf 6,26 EUR), Bilfinger SE (+ 9,34 Prozent auf 41,92 EUR), CANCOM SE (+ 5,42 Prozent auf 29,96 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 4,80 Prozent auf 16,39 EUR) und CEWE Stiftung (+ 4,55 Prozent auf 105,60 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen pbb (-3,41 Prozent auf 4,37 EUR), KWS SAAT SE (-2,73 Prozent auf 46,40 EUR), Klöckner (-2,43 Prozent auf 6,83 EUR), 1&1 (-2,32 Prozent auf 17,68 EUR) und METRO (St) (-2,27 Prozent auf 5,16 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aufweisen. 2 025 183 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 11,340 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die pbb-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at