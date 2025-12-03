Bilfinger Aktie
|102,50EUR
|0,70EUR
|0,69%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
03.12.2025 12:47:46
Bilfinger SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 98 auf 101 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Olivier Calvet am Dienstagmorgen anlässlich der neuen Konzernziele zum Kapitalmarkttag./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 03:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Neutral
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
101,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
102,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
102,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,46%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
