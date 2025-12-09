Bilfinger Aktie
|104,00EUR
|-0,80EUR
|-0,76%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Neutral" belassen. Dort habe sich Konzernchef Thomas Schulz zuversichtlich zum Erreichen der Margenziele für 2030 und zu den Wachstumstreibern für den Umsatz geäußert, schrieb Olivier Calvet am Montagabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Neutral
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
101,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
103,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
104,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,88%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
