Bilfinger Aktie
|102,50EUR
|0,70EUR
|0,69%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger nach dem Kapitalmarkttag von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dort habe sich der Industriedienstleister deutlich ambitioniertere Ziele gesetzt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die neuen Vorgaben seien hinsichtlich Umsatz und Profitabilität ein klarer Schritt nach vorn./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
102,20 €
|
Abst. Kursziel*:
17,42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
102,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,07%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
