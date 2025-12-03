Bilfinger Aktie

102,50EUR 0,70EUR 0,69%
Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

03.12.2025 11:52:36

Bilfinger SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger nach dem Kapitalmarkttag von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dort habe sich der Industriedienstleister deutlich ambitioniertere Ziele gesetzt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die neuen Vorgaben seien hinsichtlich Umsatz und Profitabilität ein klarer Schritt nach vorn./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

