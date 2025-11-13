ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) des Industriedienstleisters hätten die Markterwartungen übertroffen, hob Olivier Calvet in seiner ersten Reaktion am Donnerstag hervor. Der freie Barmittelzufluss sei stark gewesen./rob/la/ag



