Bilfinger Aktie

99,80EUR 2,75EUR 2,83%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

17.11.2025 11:00:39

Bilfinger SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger nach Zahlen zum dritten Quartal von 92 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den guten Resultaten richteten sich die Blicke nun auf den Kapitalmarkttag des Industriedienstleisters, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem dürfte es neuen Margenziele geben./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bilfinger SE Neutral
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
99,95 € 		Abst. Kursziel*:
-1,95%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
99,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,80%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

