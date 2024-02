Starker Wochentag in Wien: ATX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Der ATX performt am zweiten Tag der Woche positiv.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,57 Prozent stärker bei 3 395,15 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 108,696 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,008 Prozent auf 3 375,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 375,95 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 368,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 395,21 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, einen Stand von 3 455,57 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.11.2023, den Stand von 3 247,23 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 27.02.2023, einen Wert von 3 496,97 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,494 Prozent nach unten. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 2,36 Prozent auf 30,30 EUR), BAWAG (+ 2,09 Prozent auf 51,25 EUR), OMV (+ 1,66 Prozent auf 41,01 EUR), Raiffeisen (+ 1,48 Prozent auf 19,26 EUR) und voestalpine (+ 1,19 Prozent auf 25,54 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Telekom Austria (-1,04 Prozent auf 7,63 EUR), Andritz (-0,57 Prozent auf 60,70 EUR), Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 29,95 EUR), Wienerberger (-0,25 Prozent auf 32,06 EUR) und Vienna Insurance (-0,19 Prozent auf 26,85 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 173 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 22,217 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die BAWAG-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

