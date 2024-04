Starker Wochentag in Zürich: SLI klettert zum Start des Montagshandels

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 1 891,13 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,085 Prozent auf 1 889,83 Punkte an der Kurstafel, nach 1 888,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 886,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 891,18 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Der SLI wies vor einem Monat, am 08.03.2024, einen Stand von 1 906,37 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2024, einen Stand von 1 772,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, notierte der SLI bei 1 756,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7,24 Prozent aufwärts. 1 936,63 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Alcon (+ 1,05 Prozent auf 76,86 CHF), Novartis (+ 0,91 Prozent auf 86,84 CHF), VAT (+ 0,58 Prozent auf 483,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,57 Prozent auf 42,04 CHF) und Straumann (+ 0,43 Prozent auf 140,75 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Sandoz (-1,19 Prozent auf 25,70 CHF), Roche (-0,77 Prozent auf 217,80 CHF), Logitech (-0,43 Prozent auf 78,84 CHF), SGS SA (-0,43 Prozent auf 83,64 CHF) und Swatch (I) (-0,34 Prozent auf 207,50 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 256 286 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 248,328 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,75 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

