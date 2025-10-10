ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|ABB (Asea Brown Boveri)-Investmentbeispiel
|
10.10.2025
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr verdient
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie betrug an diesem Tag 49,17 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203,376 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 970,71 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Anteils am 09.10.2025 auf 58,86 CHF belief. Damit wäre die Investition um 19,71 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 107,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen
|09.10.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|63,06
|-0,41%
