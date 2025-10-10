ABB Aktie

ABB (Asea Brown Boveri)-Investmentbeispiel 10.10.2025 10:04:03

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr verdient

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie betrug an diesem Tag 49,17 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203,376 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 970,71 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Anteils am 09.10.2025 auf 58,86 CHF belief. Damit wäre die Investition um 19,71 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 107,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ABB

09.10.25 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.10.25 ABB Sell Deutsche Bank AG
08.10.25 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 ABB Neutral UBS AG
