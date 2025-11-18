Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable Temenos-Investition? 18.11.2025 10:03:39

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Temenos gewesen.

Am 18.11.2015 wurde das Temenos-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Temenos-Papier an diesem Tag bei 47,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Temenos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,092 Temenos-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 151,15 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 17.11.2025 auf 72,25 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,15 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Temenos eine Marktkapitalisierung von 5,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

Nachrichten zu Temenos AGmehr Nachrichten

Analysen zu Temenos AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Temenos AG 77,10 -1,78% Temenos AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen