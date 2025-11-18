SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Temenos gewesen.

Am 18.11.2015 wurde das Temenos-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Temenos-Papier an diesem Tag bei 47,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Temenos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,092 Temenos-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 151,15 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 17.11.2025 auf 72,25 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,15 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Temenos eine Marktkapitalisierung von 5,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

