State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
|
16.07.2026 13:37:17
State Street Corp. Q2 Income Rises
(RTTNews) - State Street Corp. (STT) released a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.084 billion, or $3.65 per share. This compares with $693 million, or $2.17 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 17.4% to $4.048 billion from $3.448 billion last year.
State Street Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.084 Bln. vs. $693 Mln. last year. -EPS: $3.65 vs. $2.17 last year. -Revenue: $4.048 Bln vs. $3.448 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!