Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

Wenig verändert zeigt sich der CAC 40 heute.

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,10 Prozent auf 8 104,73 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,435 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 8 098,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 096,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 080,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 115,46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,925 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 239,18 Punkten berechnet. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 27.08.2025, einen Stand von 7 743,93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, stand der CAC 40 noch bei 7 143,03 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,62 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 56 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 305,703 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

