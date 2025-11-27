Freundlicher Handel: Anleger lassen CAC 40 steigen

Der CAC 40 zeigt sich derzeit kaum verändert.

Am Donnerstag steht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,03 Prozent im Plus bei 8 098,56 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,435 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 8 098,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 096,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 111,04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 080,84 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,848 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 27.10.2025, den Wert von 8 239,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 743,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 143,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,53 Prozent aufwärts. Bei 8 314,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 39 512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 305,703 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at