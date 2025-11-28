Handel in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40

Am Freitag springt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,21 Prozent auf 8 116,35 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,459 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 8 105,01 Punkte an der Kurstafel, nach 8 099,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 084,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 124,52 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 28.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 216,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 762,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 179,25 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,77 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 70 187 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 308,714 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,32 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

