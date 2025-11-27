Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsende im Aufwind

Der CAC 40 schloss nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 8 099,47 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,435 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 8 098,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 096,43 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 115,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 080,84 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,859 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 239,18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 743,93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 143,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,54 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 85 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 305,703 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Die Worldline SA-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,25 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at