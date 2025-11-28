Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance
|
28.11.2025 17:59:10
Freundlicher Handel: CAC 40 beendet die Sitzung im Plus
Zum Handelsende tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,29 Prozent höher bei 8 122,71 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,459 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 8 105,01 Punkte an der Kurstafel, nach 8 099,47 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 132,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 084,23 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 216,58 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 762,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 179,25 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,86 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 144 042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 308,714 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Die Worldline SA-Aktie hat mit 1,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Carrefour S.A.mehr Nachrichten
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
28.11.25
|Euronext-Handel: CAC 40 am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.11.25
|Euronext-Handel: Zum Start Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
27.11.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
27.11.25