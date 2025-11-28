Euronext-Handel: Zum Start Pluszeichen im CAC 40

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den CAC 40 auch am Morgen aufwärts.

Um 09:12 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,13 Prozent höher bei 8 109,68 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,459 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 8 105,01 Punkte an der Kurstafel, nach 8 099,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 096,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 110,30 Zählern.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,986 Prozent. Vor einem Monat, am 28.10.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 216,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, stand der CAC 40 bei 7 762,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 179,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 9,68 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 5 001 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308,714 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,95 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at