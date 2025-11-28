Euronext-Handel: CAC 40 am Freitagmittag in der Gewinnzone

Um 12:10 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,17 Prozent auf 8 113,47 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,459 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 8 105,01 Punkte an der Kurstafel, nach 8 099,47 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8 084,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 114,06 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,03 Prozent aufwärts. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 8 216,58 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.08.2025, den Stand von 7 762,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 179,25 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,73 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 30 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 308,714 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at