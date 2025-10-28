Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
28.10.2025 08:39:33
Stellenabbau in der Verwaltung?: Zehntausenden Amazon-Mitarbeitern soll Entlassung drohen
Insider berichten über einen bevorstehenden massiven Stellenabbau beim Onlineversandhändler Amazon. Fast zehn Prozent der Belegschaft in der Verwaltung soll die Entlassung drohen. Die Mitteilung bekommen die Betroffenen wohl zeitnah per Mail.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|214,65
|0,07%
