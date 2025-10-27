PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
27.10.2025 20:51:44
Sterling Investment Management Opens New $3 Million Pepsi (NASDAQ: PEP) Position: Should Investors Buy Too?
Sterling Investment Management disclosed a new stake in PepsiCo, acquiring approximately 21,079 shares during the third quarter of 2025, according to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC filing) dated October 20, 2025. The estimated transaction value was $2.96 million.
