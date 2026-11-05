Steven Madden Ltd Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - Steven Madden Ltd (SHOO) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $52.42 million, or $0.72 per share. This compares with $20.53 million, or $0.29 per share, last year.

Excluding items, Steven Madden Ltd reported adjusted earnings of $57.34 million or $0.79 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.6% to $767.89 million from $664.20 million last year.

Steven Madden Ltd earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $52.42 Mln. vs. $20.53 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.29 last year. -Revenue: $767.89 Mln vs. $664.20 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.15 To $ 2.20 Full year revenue guidance: 12 % To 13 %