STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Start

Der STOXX 50 bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,42 Prozent fester bei 4 581,65 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,150 Prozent auf 4 569,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4 562,45 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 585,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 569,28 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,885 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 4 510,26 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 27.05.2025, einen Stand von 4 563,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.08.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 498,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 5,60 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell National Grid (+ 1,24 Prozent auf 10,60 GBP), Richemont (+ 1,08 Prozent auf 135,75 CHF), BP (+ 0,91 Prozent auf 4,28 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,89 Prozent auf 54,50 EUR) und UBS (+ 0,87 Prozent auf 32,56 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Intesa Sanpaolo (-1,96 Prozent auf 5,45 EUR), UniCredit (-0,42 Prozent auf 66,28 EUR), BAT (-0,35 Prozent auf 42,18 GBP), Airbus SE (-0,17 Prozent auf 179,60 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,15 Prozent auf 54,00 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 768 872 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 271,352 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,58 erwartet. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,82 Prozent.

