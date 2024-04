STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Start des Freitagshandels

Der STOXX 50 bleibt auch am Freitag in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,53 Prozent stärker bei 4 399,85 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,121 Prozent auf 4 381,83 Punkte an der Kurstafel, nach 4 376,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 381,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 404,85 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 408,96 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.01.2024, den Wert von 4 193,32 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.04.2023, den Stand von 4 025,90 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,52 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 1,82 Prozent auf 54,77 GBP), SAP SE (+ 1,77 Prozent auf 173,22 EUR), Nestlé (+ 1,41) Prozent auf 93,38 CHF), Unilever (+ 1,32 Prozent auf 41,36 GBP) und Glencore (+ 1,26 Prozent auf 4,75 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BASF (-4,40 Prozent auf 48,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,82 Prozent auf 415,50 EUR), UniCredit (-0,80 Prozent auf 34,94 EUR), Novartis (-0,06 Prozent auf 89,95 CHF) und HSBC (-0,02 Prozent auf 6,64 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 023 566 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 525,283 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 6,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at