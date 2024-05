Stoxx Europe 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich EssilorLuxottica-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel EssilorLuxottica am 30.04.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 3,95 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 22,29 Prozent an. 487,00 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,27 Prozent.

EssilorLuxottica-Stockdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der EssilorLuxottica-Anteilsschein via Euronext bei einem Wert von 200,80 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von EssilorLuxottica wird der EssilorLuxottica-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem EssilorLuxottica-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Auszahlung der Dividende an die EssilorLuxottica-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des EssilorLuxottica-Anteilsscheins 2,18 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,91 Prozent betrug.

Reale Rendite und EssilorLuxottica-Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der EssilorLuxottica-Kurs via Euronext 45,19 Prozent gestiegen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 49,11 Prozent statt.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie EssilorLuxottica

Für 2024 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 3,97 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,97 Prozent absinken.

Schlüsseldaten von EssilorLuxottica

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens EssilorLuxottica beläuft sich aktuell auf 90,770 Mrd. EUR. EssilorLuxottica weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,55 auf. Im Jahr 2023 erzielte EssilorLuxottica einen Umsatz von 25,395 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 5,11 EUR.

Redaktion finanzen.at