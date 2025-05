Stoxx Europe 50-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: Über diese Dividende können sich London Stock Exchange (LSE)-Anleger freuen

So viel Dividendenausschüttung zahlt London Stock Exchange (LSE).

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel London Stock Exchange (LSE) am 01.05.2025 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,30 GBP vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 13,04 Prozent angehoben. 642,00 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 5,07 Prozent.

London Stock Exchange (LSE)-Dividendenrendite

Zum London-Schluss ging die London Stock Exchange (LSE)-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 113,60 GBP aus dem Handel. Das London Stock Exchange (LSE)-Wertpapier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den London Stock Exchange (LSE)-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Die London Stock Exchange (LSE)-Dividendenrendite für 2024 beträgt 1,15 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 1,24 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der London Stock Exchange (LSE)-Kurs via London 45,79 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 50,78 Prozent besser entwickelt als der London Stock Exchange (LSE)-Kurs.

London Stock Exchange (LSE)-Dividendenausblick

Für das Jahr 2025 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,42 GBP. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,25 Prozent anziehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel London Stock Exchange (LSE)

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens London Stock Exchange (LSE) steht aktuell bei 60,164 Mrd. GBP. Das London Stock Exchange (LSE)-KGV beläuft sich aktuell auf 87,64. Der Umsatz von London Stock Exchange (LSE) betrug in 2024 8,898 Mrd. GBP. Das EPS belief sich derweil auf 1,29 GBP.

